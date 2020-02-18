Экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в январе 2020 года увеличился на 14.5%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе 2020 года составил 1 млрд 71 млн кубометров. Показатель на 14,5% выше января 2019 года.

«На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 33,9% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе 2020 года», — пишет АНГИ.

В целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе 2020 года транспортировано 3 млрд 163,6 млн кубометров газа (рост на 12,2%).

В 2019 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 10 млрд 417,8 млн кубометров, сообщает «Интерфакс».

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию (в основном). При этом, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с этого месторождения.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

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