Литве не удалось вернуть переплату за газ в размере 1,4 млрд евро

Обновлено: Февраль 18, 2020. Тэги: , , ,

Литве не удалось вернуть переплату за газ в размере 1,4 млрд евро

Литва проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским концерном «Газпром» о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004–2012 годов.

Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для неё решение Апелляционного суда Швеции (АСШ) – последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража, пишет delfi.lv.

«ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Суд не привел мотивы своего решения», – сказали агентству BNS в министерстве энергетики Литвы.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012–2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тыс. евро было потрачено на адвокатов в 2016–2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитража в судах Швеции, сообщает министерство.

В споре с «Газпромом» Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор – американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, «Газпром» спровоцировал конфликт интересов. Из-за решения арбитража Литве не удалось вернуть себе переплату за газ в размере примерно 1,4 млрд евро, которая образовалась за газ, поставленный Литве «Газпромом» в период 2004-2012 годов.

 Литва обжаловала решение арбитража в АСШ. После отказа последнего в июле 2019 года изменить его Литва подала жалобу в ВСШ. Министерство энергетики тогда утверждало, что это делается с целью использовать все возможности отсудить у «Газпрома» компенсацию и одновременно отменить решение о возмещении «Газпрому» судебных расходов на сумму 1,3 млн евро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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