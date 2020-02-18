Литве не удалось вернуть переплату за газ в размере 1,4 млрд евро

Литва проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским концерном «Газпром» о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004–2012 годов.

Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для неё решение Апелляционного суда Швеции (АСШ) – последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража, пишет delfi.lv.