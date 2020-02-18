Починаючи з лютого ціна на газ буде рекордно меншою — Оржель

Обновлено: Февраль 18, 2020. Тэги: , ,

Починаючи з лютого ціна на газ буде рекордно меншою — Оржель
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив про зниження ціни на газ у лютому і відповідне зниження вартості опалення у першому кварталі 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Мінеконенерго.

«Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими — ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках», — ідеться в повідомленні.

За словами Оржеля, ціна на газ в Україні, починаючи з лютого, буде «рекордно меншою».

«У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», — зазначив посадовець.

За його словами, гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на те, «щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги».

«Також зменшення ціни на газ дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках», — додав Оржель.

Очільник міністерства звернув увагу на важливість незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно обґрунтований тариф», – резюмував він.

«Термінал» писав, влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни — Коболєв.

Автор:

(Всего статей: 7882)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: