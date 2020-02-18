Починаючи з лютого ціна на газ буде рекордно меншою — Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив про зниження ціни на газ у лютому і відповідне зниження вартості опалення у першому кварталі 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Мінеконенерго.

«Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими — ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках», — ідеться в повідомленні.

За словами Оржеля, ціна на газ в Україні, починаючи з лютого, буде «рекордно меншою».

«У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», — зазначив посадовець.

За його словами, гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на те, «щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги».

«Також зменшення ціни на газ дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках», — додав Оржель.

Очільник міністерства звернув увагу на важливість незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно обґрунтований тариф», – резюмував він.

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