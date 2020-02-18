Shell финансирует строительство крупнейшей системы накопления энергии в Европе

Компания Shell Energy Europe Limited (SEEL), подразделение нефтегазового концерна Royal Dutch Shell plc, заключила долгосрочный контракт на приобретение энергии/мощности от крупнейшей в Европе системы накопления энергии (СНЭ).

Об этом пишут ЭлектроВести.

Ожидается, что 100-мегаваттный (МВт) проект по хранению электрической энергии на юго-западе Англии будет завершен к концу 2020 года. Разработчиком является компания Minety, финансируемая китайскими инвесторами — China Huaneng Group и суверенным фондом благосостояния CNIC.

Систем накопления энергии такого размера в Европе пока не было.

Две батареи по 50 МВт позволят SEEL и агрегатору Limejump, также принадлежащему Shell, оптимизировать использование возобновляемых источников энергии в указанном регионе.

«Подобные проекты будут иметь жизненно важное значение для балансирования спроса и предложения на электроэнергию в Великобритании, поскольку ветровая и солнечная энергия играют всё большую роль в энергообеспечении», — отметил Дэвид Уэллс, вице-президент SEEL. «Батареи идеально подходят для оптимизации энергопотребления, поскольку Великобритания движется к чистой углеродной системе».

Limejump, дочерняя компания Shell, которая управляет крупнейшей сетью систем накопления энергии в Великобритании, будет оптимизировать работу самой большой батареи в Европе с помощью своей инновационной виртуальной платформы.

«Терминал» писал, компания Shell намерена построить в Германии сеть из 35-40 станций с био-сжиженным природным газом (LNG). Таким образом нефтегазовый гигант стремится сократить выбросы CO2.