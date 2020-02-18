НЕК “Укренерго” сформувала рахунки в системі MMS, підписані ЕЦП, за небаланси та балансуючу енергію за період 1-10 лютого 2020 р.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

Деталізований розрахунок складових рахунків, а також детальний опис роботи з рахунками можна знайти у персональному кабінеті системи MMS (Інструкція – за посиланням). Для завантаження рахунків потрібно на екрані Меню Розрахунок – Рахунок – Огляд натиснути на кнопку PDF:

При цьому, перевірити ЕЦП можна за посиланням https://acskidd.gov.ua/verify, завантаживши відповідний файл.

Нагадуємо, що згідно з Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168, оплата повинна бути здійснена протягом одного банківського дня. Однак, беручи до уваги фактичне отримання рахунків в робочій день 17.02.2020, для уникнення застосування санкцій щодо статусу “Переддефолтний” (згідно з п. 1.7.1 Правил ринку) НЕК “Укренерго” повинна отримати кошти до 18:00 18 лютого 2020 р.