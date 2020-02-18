В Иране открыт проект подключения НПЗ «Тебриз» к этиленовому трубопроводу

В иранской провинции Западный Азербайджан был открыт проект подключения нефтехимической компании «Тебриз» к трубопроводу «Западный этилен».

Об этом пишет «Иран.ру».

Запуск этого проекта создаст важное изменение в работе Тебризской нефтехимической компании.

Западный этиленовый трубопровод также будет способствовать снабжению нефтехимическим сырьем.

Если этот проект будет запущен, производственные мощности этого нефтехимического комплекса, составляющие 440 000 тонн, увеличатся на 1200 миллионов тонн в целом.

Ранее «Терминал» писал, нефтехимическая продукция Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года. Об этом заявил управляющий директор департамента инвестиций Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) Хоссейн Алиморад.