2020-02-19: Мировые цены на нефть незначительно выросли

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-19: Мировые цены на нефть незначительно выросли

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром изменились в цене до 58,23 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,83%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,56 доллара за баррель, прибавив 0,98%.

Нефть дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры «Роснефти» за операции в Венесуэле, пишет «Investing.com».

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры «Роснефти» — Rosneft Trading S.A. — в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму «Роснефть (MCX:ROSN)». В компании назвали эти меры незаконными.

«Санкции дадут только временную передышку и структурно не изменят перенасыщение рынка». — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит Bloomberg. По его словам, «в мире все еще слишком много нефти».

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года — 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск подорожали на $0,49 (0,85%) — до $58,24 за баррель. Во вторник их цена подросла на $0,08 (0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,47 (0,9%) — до $52,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,04 (0,08%), завершив день на отметке $52,05 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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