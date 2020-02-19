2020-02-19: Мировые цены на нефть незначительно выросли

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром изменились в цене до 58,23 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,83%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,56 доллара за баррель, прибавив 0,98%.

Нефть дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры «Роснефти» за операции в Венесуэле, пишет «Investing.com».

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры «Роснефти» — Rosneft Trading S.A. — в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму «Роснефть (MCX: )». В компании назвали эти меры незаконными.

«Санкции дадут только временную передышку и структурно не изменят перенасыщение рынка». — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит Bloomberg. По его словам, «в мире все еще слишком много нефти».

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года — 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Апрельские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск подорожали на $0,49 (0,85%) — до $58,24 за баррель. Во вторник их цена подросла на $0,08 (0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,47 (0,9%) — до $52,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,04 (0,08%), завершив день на отметке $52,05 за баррель.