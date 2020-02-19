2020-02-19: В рознице снизились цены на ДТ и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 февраля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на ДТ и СУГ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (-3.0 коп/л) до 26.16 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 февраля 2020 г. подешевел на 0.49% (-6.0 коп/л) до 11.46 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.32 20.00 -0.04 -0.12 Бензин А-95 евро 26.83 21.00 -0.05 -0.11 Дизельное топливо Евро 26.16 21.50 -0.11 -0.55 Сжиженный газ 11.46 9.25 -0.49 -3.04

Для справки :

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