Eni, работающая с Rosneft Trading, анализирует введенные против нее санкции США

Итальянская Eni, участвующая в некоторых торговых операциях Rosneft Trading, анализирует новые санкции США и планирует их соблюдать.

Об этом пишет Прайм.

США 18 февраля внесли в список санкций по Венесуэле Rosneft Trading SA — структуру «Роснефти» в Швейцарии, а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, который также является вице-президентом «Роснефти». США дали 90 дней своим союзникам, в том числе, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли «Роснефть» и ее «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

«Мы осуществляем некоторые торговые операции с Rosneft Trading. Мы анализируем новые санкции, чтобы понять их последствия, и мы будем соблюдать их», — сказал представитель итальянской компании Eni.