Китай сократил переработку нефти до минимума с 2014 года из-за коронавируса

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: , ,

Китай сократил переработку нефти до минимума с 2014 года из-за коронавируса

Китайские нефтеперерабатывающие компании продолжают сокращать производство в условиях падающего спроса. Нехватки сотрудников из-за ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в этом месяце объемы нефтепереработки в КНР составляли порядка 11,4 млн б/с, а годом ранее — более 13 млн б/с, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Объемы переработки нефти в Китае в настоящее время почти на 25% ниже, чем годом ранее. На этой неделе компании сократили переработку нефти примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с) — до минимального уровня, по крайней мере, с 2014 года, отмечают источники.

Продолжающееся сокращение переработки нефти китайскими компаниями идет вразрез с оптимистичными прогнозами о том, что распространение коронавируса в Китае, возможно, уже прошло свой пик, которые способствовали подъему цен на нефть на прошлой неделе.

Многие люди в КНР по-прежнему вынуждены оставаться дома, и не могут ходить на работу, в то время как ограничения в сфере туризма привели к резкому падению спроса на авиационное топливо.

Запасы бензина на складах независимых нефтеперерабатывающих компаний в провинции Шаньдун на начало февраля составляли порядка 35% совокупных производственных мощностей по сравнению с 15% на 23 января, свидетельствуют данные отраслевого консультанта SCI99.

Читайте в «Терминале», потребление жидкого топлива в Китае еще три месяца будет ниже обычного на 400 тыс баррелей в сутки. Такой прогноз дало Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, оценивая ситуацию с распространением коронавируса в КНР.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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