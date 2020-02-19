Китай сократил переработку нефти до минимума с 2014 года из-за коронавируса

Китайские нефтеперерабатывающие компании продолжают сокращать производство в условиях падающего спроса. Нехватки сотрудников из-за ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в этом месяце объемы нефтепереработки в КНР составляли порядка 11,4 млн б/с, а годом ранее — более 13 млн б/с, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Объемы переработки нефти в Китае в настоящее время почти на 25% ниже, чем годом ранее. На этой неделе компании сократили переработку нефти примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с) — до минимального уровня, по крайней мере, с 2014 года, отмечают источники.

Продолжающееся сокращение переработки нефти китайскими компаниями идет вразрез с оптимистичными прогнозами о том, что распространение коронавируса в Китае, возможно, уже прошло свой пик, которые способствовали подъему цен на нефть на прошлой неделе.

Многие люди в КНР по-прежнему вынуждены оставаться дома, и не могут ходить на работу, в то время как ограничения в сфере туризма привели к резкому падению спроса на авиационное топливо.

Запасы бензина на складах независимых нефтеперерабатывающих компаний в провинции Шаньдун на начало февраля составляли порядка 35% совокупных производственных мощностей по сравнению с 15% на 23 января, свидетельствуют данные отраслевого консультанта SCI99.

Читайте в «Терминале», потребление жидкого топлива в Китае еще три месяца будет ниже обычного на 400 тыс баррелей в сутки. Такой прогноз дало Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, оценивая ситуацию с распространением коронавируса в КНР.