Міністр Оржель розповів про програму переорієнтації шахтарів

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель розповів про масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів у рамках трансформації вугледобувної промисловості України, яку готує уряд.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Водночас міністр нагадав, що спалювання вугілля негативно впливає на довкілля, оскільки вугільна галузь продукує багато викидів та відходів.

«У країні повинна розвиватися відновлювана енергетика, акумулюючі потужності, тому що це прогрес – це майбутнє, а вугілля і його спалювання – минуле. Ми маємо врятувати Україну від екологічного лиха», — наголосив Олексій Оржель.

«Ми стаємо більш ефективними – а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці – треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: Уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане, — розповів очільник Міністерства. — Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку. Ми хочемо, щоб діти шахтарів не боялися, що вони не побачать увечері батька. Ми повинні зберегти дітям батьків».

Олексій Оржель додав, що в сучасних реаліях Україна змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, якого не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.

«До того ж ми авансом сплачуємо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, тому що змінився клімат. Будьмо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним», — підсумував міністр енергетики та захисту довкілля.

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