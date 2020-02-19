Міністр Оржель розповів про програму переорієнтації шахтарів

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: , ,

Міністр Оржель розповів про програму переорієнтації шахтарів

Міністр енергетики та захисту довкілля  Олексій Оржель розповів про масштабну  програму професійної переорієнтації шахтарів у рамках трансформації вугледобувної промисловості України, яку готує уряд.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Водночас міністр нагадав, що спалювання вугілля негативно впливає на довкілля, оскільки вугільна галузь продукує багато викидів та відходів.

«У країні повинна розвиватися відновлювана енергетика, акумулюючі потужності, тому що це прогрес – це майбутнє, а вугілля і його спалювання – минуле. Ми маємо врятувати Україну  від екологічного лиха», — наголосив Олексій Оржель.

«Ми стаємо більш ефективними – а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці – треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: Уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане, — розповів очільник Міністерства. — Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку. Ми хочемо, щоб діти шахтарів не боялися, що вони не побачать увечері батька. Ми повинні зберегти дітям батьків».

Олексій Оржель додав, що в сучасних реаліях Україна змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, якого не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.

«До того ж ми авансом сплачуємо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, тому що  змінився клімат. Будьмо відверті, видобуток вугілля в нових умовах  є не рентабельним», — підсумував міністр енергетики та захисту довкілля.

Читайте в «Терміналі», міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив про зниження ціни на газ у лютому і відповідне зниження вартості опалення у першому кварталі 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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