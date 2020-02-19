Триває узгодження проектів Угод про розподіл продукції по 9 нафтогазоносних ділянках

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: , ,

Триває узгодження проектів Угод про розподіл продукції по 9 нафтогазоносних ділянках

На засіданні Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції було затверджено склад робочої групи для узгодження проектів УРП.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Також було затверджено відповідний Порядок узгодження, що полягає у обміні зауваженнями та пропозиціями до проектів УРП.  Згідно з Порядком, Інвестор може бути запрошений на засідання Міжвідомчої комісії, на якому будуть обговорені питання, що не були узгоджені на робочому рівні. Використання такого Порядку робить процес узгодження  справедливим стосовно всіх 9 інвесторів та дозволяє зменшити час, необхідний на узгодження проектів УРП.

Починаючи з 04 листопада 2019 року до 06 грудня 2019 року  ЦОВВ надавались пропозиції та зауваження до проектів УРП.

На засіданні Міжвідомчої комісії, 13 грудня 2019 року було створено робочу групу для опрацювання пропозицій  та зауважень до 9 проектів УРП, яка розглянула  аналіз проектів УРП, наданий юридичними консультантами Проекту, опрацювала  зауваження  та підготувала  пропозиції для розгляду Міжвідомчою комісією, які були затверджені на засіданні Міжвідомчої комісії наприкінці року, 27 грудня.

8 січня 2020 року проекти УРП з пропозиціями та зауваженнями Міжвідомчої комісії були надіслані  інвесторам.

Наступним етапом укладання УРП є фінальне узгодження проектів Угод. Після отримання зауважень Міжвідомчої комісії інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди, після чого нова редакція проекту угоди буде повторно розглянута сторонами.

Для допомоги Мінекоенерго, як робочому органу Міжвідомчої комісії, в узгодженні проектів УРП, Проектом Енергетичної Безпеки профінансовано послуги міжнародних юридичних консультантів, які аналізуватимуть зауваження інвесторів та надаватимуть свої поради.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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