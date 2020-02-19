Туркменистан нацелен на диверсификацию нефтегазовой отрасли

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: ,

Туркменистан нацелен на диверсификацию нефтегазовой отрасли

Диверсификация нефтегазовой промышленности является актуальным направлением экономики Туркменистана.

Об этом сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов, пишет АНГИ.

Глава государства отметил первостепенное значение мер, связанных с совершенствованием деятельности топливно-энергетического комплекса, повышением эффективности разработки нефтегазовых месторождений и внедрением во все структурные подразделения отрасли передового опыта, новейших технологий.

Президент акцентировал внимание и на необходимости держать под постоянным контролем вопросы строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и выполнения задач, вытекающих из Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года, отмечает Trend.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай, Россию. Новые миллиардные проекты в ТЭК планируется реализовать совместно с зарубежными партнёрами. Предложения поступили от участников международных тендеров, в числе которых компании Европы и Дальнего Востока.

«Терминал» писал, Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти из Туркменистана.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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