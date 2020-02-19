Туркменистан нацелен на диверсификацию нефтегазовой отрасли

Диверсификация нефтегазовой промышленности является актуальным направлением экономики Туркменистана.

Об этом сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов, пишет АНГИ.

Глава государства отметил первостепенное значение мер, связанных с совершенствованием деятельности топливно-энергетического комплекса, повышением эффективности разработки нефтегазовых месторождений и внедрением во все структурные подразделения отрасли передового опыта, новейших технологий.

Президент акцентировал внимание и на необходимости держать под постоянным контролем вопросы строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и выполнения задач, вытекающих из Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года, отмечает Trend.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай, Россию. Новые миллиардные проекты в ТЭК планируется реализовать совместно с зарубежными партнёрами. Предложения поступили от участников международных тендеров, в числе которых компании Европы и Дальнего Востока.

«Терминал» писал, Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти из Туркменистана.

