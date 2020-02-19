Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Украина готова начать транзит нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Об этом вечером 18 февраля заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — сказал он.

При этом Кизим добавил, что поставки могут пройти и по трубопроводу «Одесса-Броды», и железнодорожным транспортом.

«Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технический. Это все зависит от белорусской стороны. То, что, мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — подчеркнул дипломат и напомнил, что когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива на Украину, Белоруссия только увеличила объемы поставок нефтепродуктов на украинский рынок.