Уряд чекає до кінця тижня даних ОДА про “чорний” видобуток копалин

Про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.
«Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.
На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька», — наголосив Прем’єр-міністр.
Гончарук заявив, що «до кінця цього тижня в уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей».
«Держгеонадра також підготують відповідний план заходів», — додав він.
Прем’єр підкреслив, що уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС, і всі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію.
«Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для «галочки» – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень», — зауважив він.