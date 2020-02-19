Уряд чекає до кінця тижня даних ОДА про “чорний” видобуток копалин

Лише Тернопільська, Харківська та Чернівецька обласні державні адміністрації на сьогодні надали інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

Про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

«Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька», — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, 7 областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів.

Гончарук заявив, що «до кінця цього тижня в уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей».

«Держгеонадра також підготують відповідний план заходів», — додав він.

Прем’єр підкреслив, що уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС, і всі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію.

«Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для «галочки» – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень», — зауважив він.