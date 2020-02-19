Верховний суд підтримав АМКУ в справі про зловживання Запоріжжяобленерго

Верховний суд підтримав позицію Антимонопольного комітету стосовно порушень ПАТ «Запоріжжяобленерго» законодавства про захист економічної конкуренції, за які підприємство було оштрафоване на 14,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

«Верховний суд у складі Колегії суддів Касаційного господарського суду підтримав позицію тимчасової адміністративної колегії АМКУ стосовно наявності в діях ПАТ «Запоріжжяобленерго» порушення законодавства про захист економічної конкуренції», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що АМКУ визнав порушенням закону невиконання Запоріжжяобленерго рішення Запорізького обласного територіального відділення АМКУ від 29 вересня 2015 року і безпідставну відмову ТОВ «Центр енергетичного моделювання» протягом листопада 2015 — березня 2016 року погоджувати заявлений ним обсяг купівлі електроенергії.

За ці порушення товариство було оштрафоване на загальну суму 14,9 млн грн.

Не погоджуючись з таким рішенням Тимчасової адмінколегії Комітету, ПАТ «Запоріжжяобленерго» оскаржило його в суді.

Крапку в судових розглядах поставив 30 січня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду. ВС постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва від 4 липня 2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15 жовтня 2019 року, а касаційну скаргу Запоріжжяобленерго залишив без задоволення.