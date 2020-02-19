Верховний суд підтримав АМКУ в справі про зловживання Запоріжжяобленерго

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.
«Верховний суд у складі Колегії суддів Касаційного господарського суду підтримав позицію тимчасової адміністративної колегії АМКУ стосовно наявності в діях ПАТ «Запоріжжяобленерго» порушення законодавства про захист економічної конкуренції», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що АМКУ визнав порушенням закону невиконання Запоріжжяобленерго рішення Запорізького обласного територіального відділення АМКУ від 29 вересня 2015 року і безпідставну відмову ТОВ «Центр енергетичного моделювання» протягом листопада 2015 — березня 2016 року погоджувати заявлений ним обсяг купівлі електроенергії.
За ці порушення товариство було оштрафоване на загальну суму 14,9 млн грн.
Не погоджуючись з таким рішенням Тимчасової адмінколегії Комітету, ПАТ «Запоріжжяобленерго» оскаржило його в суді.