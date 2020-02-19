Верховний суд підтримав АМКУ в справі про зловживання Запоріжжяобленерго

Обновлено: Февраль 19, 2020. Тэги: , ,

Верховний суд підтримав АМКУ в справі про зловживання Запоріжжяобленерго
Верховний суд підтримав позицію Антимонопольного комітету стосовно порушень ПАТ «Запоріжжяобленерго» законодавства про захист економічної конкуренції, за які підприємство було оштрафоване на 14,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

«Верховний суд у складі Колегії суддів Касаційного господарського суду підтримав позицію тимчасової адміністративної колегії АМКУ стосовно наявності в діях ПАТ «Запоріжжяобленерго» порушення законодавства про захист економічної конкуренції», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що АМКУ визнав порушенням закону невиконання Запоріжжяобленерго рішення Запорізького обласного територіального відділення АМКУ від 29 вересня 2015 року і безпідставну відмову ТОВ «Центр енергетичного моделювання» протягом листопада 2015 — березня 2016 року погоджувати заявлений ним обсяг купівлі електроенергії.

За ці порушення товариство було оштрафоване на загальну суму 14,9 млн грн.

Не погоджуючись з таким рішенням Тимчасової адмінколегії Комітету, ПАТ «Запоріжжяобленерго» оскаржило його в суді.

Крапку в судових розглядах поставив 30 січня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду. ВС постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва від 4 липня 2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15 жовтня 2019 року, а касаційну скаргу Запоріжжяобленерго залишив без задоволення.
Читайте в «Терміналі», АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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