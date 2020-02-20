2020-02-20: Цены на нефть продолжают незначительно расти

Цены на нефть продолжают расти в четверг на оптимизме, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость апрельских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 мск составляет $59,3 за баррель, что на $0,18 (0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $1,37 (2,37%), до $59,12 за баррель.

Фьючерс на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,25 (0,47%) — до $53,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,29 за баррель, поднявшись на $1,24 (2,38%) по сравнению с предыдущей сессией.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

«Мы наблюдали существенное падение спроса на нефть, и потребуется время, чтобы справиться с этой ситуацией, и вернуть спрос к росту», — отмечает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл.

«Принимаемые Китаем меры довольно разумны, однако сложно сказать, смогут ли они подтолкнуть цены на нефть к существенному росту», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.