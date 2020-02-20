2020-02-20: Ивано-Франковская область лидирует в снижении цен на СУГ

20 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Ивано-Франковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Ивано-Франковская область заняла 17-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (10,67 грн/л), Черниговской ( 10, 71 грн/л) и Винницкой (10,73 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Ивано-Франковской области за день составило 0,22 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,56грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Ивано-Франковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,07 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 21 и 21 января и составляла 12,63 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (10.29)

Formula (10.75)

Укрнафта (10.8)

Авиас Плюс (11.2)

SHELL(11.19)

Chipo (11.3)

Автотранс(11.38)

WOG (11.98)

ОККО (11.99)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 10,95 грн/л. до максимальных 12,98 грн/л.