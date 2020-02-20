2020-02-20: Сегодня отмечалось падение розничных цен на СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 февраля 2020 г. отмечалось изменение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.33 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.84 грн/л.

Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.17 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 февраля 2020 г. подешевел на 0.92% (-11.0 коп/л) до 11.35 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.33 20.00 0.03 -0.01 Бензин А-95 евро 26.84 21.00 0.03 0.00 Дизельное топливо Евро 26.17 21.50 0.03 -0.27 Сжиженный газ 11.35 9.00 -0.92 -2.99

Для справки :

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