2020-02-20: Сегодня отмечалось падение розничных цен на СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 февраля 2020 г. отмечалось изменение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.33 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.84 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 26.17 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 февраля 2020 г. подешевел на 0.92% (-11.0 коп/л) до 11.35 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.33
|20.00
|0.03
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|26.84
|21.00
|0.03
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|26.17
|21.50
|0.03
|-0.27
|Сжиженный газ
|11.35
|9.00
|-0.92
|-2.99
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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