Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»

Тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» повысили до 203,8 российского рубля за тонну нетто.

Документ опубликован 20 февраля на Национальном правовом интернет-портале беларуси.

Так, тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участке Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель повысили со 191,2 российского рубля за тонну нетто до 203,8. Это без учета налога на добавленную стоимость.

Новая стоимость закреплена в постановлении МАРТ № 13.

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