Китай ожидает от Украины госгарантий для инвестирования в строительство нового блока Славянской ТЭС

Обновлено: Февраль 20, 2020. Тэги: , , ,

Китай ожидает от Украины госгарантий для инвестирования в строительство нового блока Славянской ТЭС

Китай ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для инвестирования 600 млн долларов в строительство нового блока Славянской ТЭС (ПАО «Донбассэнерго»).

Об этом сообщил советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь, пишут ЭлектроВести.

«Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более $600 млн при условии предоставления госгарантии украинской стороной», — сказал он.

Цзюнь напомнил, что инвестиционный договор между Dongfang Electric International Corporation (DEIC) и «Донбассэнерго» на совместную реализацию проекта был подписан еще в декабре 2018 года.

«Строительство шестого энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР. Я уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для китайских предприятий», — отметил он.

Как сообщалось, контракт между DEIC и «Донбассэнерго« предусматривает строительство на Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по 330 МВт каждый с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое).

Цена контракта составляет $684,296 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Читайте еще в «Терминале», ПАО «Донбассэнерго» 12 февраля проведет в Николаевке открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство тепловой энергии для Славянской ТЭС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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