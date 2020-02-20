Китай ожидает от Украины госгарантий для инвестирования в строительство нового блока Славянской ТЭС

Китай ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для инвестирования 600 млн долларов в строительство нового блока Славянской ТЭС (ПАО «Донбассэнерго»).

Об этом сообщил советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь, пишут ЭлектроВести.

«Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более $600 млн при условии предоставления госгарантии украинской стороной», — сказал он.

Цзюнь напомнил, что инвестиционный договор между Dongfang Electric International Corporation (DEIC) и «Донбассэнерго» на совместную реализацию проекта был подписан еще в декабре 2018 года.

«Строительство шестого энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР. Я уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для китайских предприятий», — отметил он.

Как сообщалось, контракт между DEIC и «Донбассэнерго« предусматривает строительство на Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по 330 МВт каждый с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое).

Цена контракта составляет $684,296 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Читайте еще в «Терминале», ПАО «Донбассэнерго» 12 февраля проведет в Николаевке открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство тепловой энергии для Славянской ТЭС.