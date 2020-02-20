Портфель инвестпредложений PDVSA превышает 25 млрд долларов

Обновлено: Февраль 20, 2020. Тэги: , ,

Портфель инвестпредложений PDVSA превышает 25 млрд долларов

Портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 млрд долларов.

Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет АНГИ.

«Предложения об инвестициях на сегодняшний день превышают 25 млрд долларов. В нефтедобычу и нефтепереработку, нефтехимию и многое другое», — заявил Мадуро на встрече с представителями совета сотрудников PDVSA.

По мнению президента, санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы имеют целью уничтожение компании, глубоко интегрированной в мировую экономику, передает «Прайм».

«Это главная отрасль промышленности для граждан страны, связанная буквально со всем миром. Большие инвестиции десятков стран, нефтедобывающие альянсы, газодобыча», — добавил Мадуро.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.

Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

«Терминал» писал, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в 2019 году добывала около 783,5 тысячи баррелей нефти в день.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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