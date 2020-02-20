Портфель инвестпредложений PDVSA превышает 25 млрд долларов

Портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 млрд долларов.

Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет АНГИ.

«Предложения об инвестициях на сегодняшний день превышают 25 млрд долларов. В нефтедобычу и нефтепереработку, нефтехимию и многое другое», — заявил Мадуро на встрече с представителями совета сотрудников PDVSA.

По мнению президента, санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы имеют целью уничтожение компании, глубоко интегрированной в мировую экономику, передает «Прайм».

«Это главная отрасль промышленности для граждан страны, связанная буквально со всем миром. Большие инвестиции десятков стран, нефтедобывающие альянсы, газодобыча», — добавил Мадуро.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.

Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

«Терминал» писал, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в 2019 году добывала около 783,5 тысячи баррелей нефти в день.