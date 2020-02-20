Российским угольным ТЭС ужесточат требования по нормам выбросов загрязняющих веществ

Обновлено: Февраль 20, 2020. Тэги: , ,

Российским угольным ТЭС ужесточат требования по нормам выбросов загрязняющих веществ

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Речь, прежде всего, идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах.


Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Анализ ситуации выявил, что в настоящее время предприятия работают по техническим условиям справочника ИТС 38-2017, в соответствии с которым показатели выбросов по ряду веществ завышены и не отвечают требованиям государственного стандарта для котельных и термомеханического оборудования. По ряду позиций показателей выбросов отмечены превышения в десятки раз от норм, установленных ГОСТом.

Кобылкин выступил с инициативой пересмотра данной редакции справочника для установления таких технологических показателей, которые позволят обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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