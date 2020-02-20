Российским угольным ТЭС ужесточат требования по нормам выбросов загрязняющих веществ

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Речь, прежде всего, идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах.



Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Анализ ситуации выявил, что в настоящее время предприятия работают по техническим условиям справочника ИТС 38-2017, в соответствии с которым показатели выбросов по ряду веществ завышены и не отвечают требованиям государственного стандарта для котельных и термомеханического оборудования. По ряду позиций показателей выбросов отмечены превышения в десятки раз от норм, установленных ГОСТом.

Кобылкин выступил с инициативой пересмотра данной редакции справочника для установления таких технологических показателей, которые позволят обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.