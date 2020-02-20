Сьогодні проводяться електронні біржові торги за напрямком природний газ

Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа» та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа».

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Членам біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, необхідно до 13 години 00 хвилин 20.02.2020 року подати заявки на продаж та до 13 години 00 хвилин 20.02.2020 року внести гарантійний внесок у розмірі 3 (трьох) відсотків від загального обсягу продажу, згідно рахунку сформованого в ПП БЕТС.

На електронні біржові торги представлені позиції: