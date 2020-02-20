Сьогодні проводяться електронні біржові торги за напрямком природний газ

Обновлено: Февраль 20, 2020. Тэги: , ,

Сьогодні проводяться електронні біржові торги за напрямком природний газ

Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа» та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа».

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Членам біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, необхідно до 13 години 00 хвилин 20.02.2020 року подати заявки на продаж та до 13 години 00 хвилин 20.02.2020 року внести гарантійний внесок у розмірі 3 (трьох) відсотків від загального обсягу продажу, згідно рахунку сформованого в ПП БЕТС.

На електронні біржові торги представлені позиції:

  • ДП «Укравтогаз»
  • ДП «Укрспирт»
  • ТОВ «Крафт Енерджи»
  • ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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