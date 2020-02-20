Уряд планує найближчим часом завершити конкурс на голову правління Укренерго

Уряд планує найближчим часом завершити конкурс на голову правління ПрАТ «НЕК «Укренерго», а також ухвалити рішення щодо конкурсу на голову правління НАК «Нафтогаз України».

Про це на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Ми обмінялися репліками, це питання (конкурс на голову правління Нафтогазу» — ред.) не розглядалося на засіданні. Питання на порядку денному не було. Питання актуальне, обговорюється. Звичайно, найближчими тижнями слід очікувати рішення», — сказав Гончарук.

Він також прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про призупинку конкурсного відбору голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго».

«Що стосується Укренерго, цей конкурс потрібно найближчим часом завершити. Там потрібен постійний менеджер. Зараз там виконуючий обов’язки», — сказав Гончарук.