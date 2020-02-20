Уряд спрощує залучення інвестицій у видобуток копалин

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».

Про це йдеться на сайті підприємства.

«Наша мета — створення більш прозорих умов та зменшення адміністративного навантаження на інвесторів, тому зараз ми виключаємо узгодження з обласними радами для надр загальнонаціонального значення з процедури отримання спеціальних дозволів, як це було раніше. Це створювало додаткові корупційні ризики та блокувало розвиток надровидобутку. Також постанова передбачає формування бази для подачі документів в електронному режимі та прибирає непрозорі механізми отримання дозволів на надрокористування поза аукціонами. Але важливо дотримуватися екологічного законодавства, тому інвесторам заборонено починати діяльність на ділянках до проходження процедури та отримання висновку про Оцінку впливу на довкілля», — підкреслив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, коментуючи документ.

Уряд вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, схваливши його в новій редакції, шляхом удосконалення його положень.

Основні зміни, викладені в документі, полягають у такому:

- виключається необхідність погодження з обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної республіки Крим надання надр у користування для корисних копалин загальнодержавного значення та для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

- розширено перелік видів користування надрами, на які можна отримати спеціальний дозвіл, а саме: геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ);

- врегульовано процедуру погодження надання надр у користування ділянками надр у районі проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, що здійснюються шляхом проведення Операції об’єднаних сил;

- передбачено можливість подання заяви та документів для отримання дозволу без проведення аукціону в електронній формі через Електронний кабінет надрокористувача, що надасть можливість реєструвати заяви на отримання адміністративних послуг.

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