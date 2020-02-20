Уряд зробив крок до зменшення промислового забруднення

Уряд ухвалив проєкт Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який спрямований на реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля.

“Запровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств-забруднювачів — це європейська практика, яка дозволяє з однієї сторони зменшити адміністративне навантаження на бізнес, оскільки буде введена на заміну ряду дозволів. А з іншої — сприяє зменшенню викидів та запобігатиме промисловому забрудненню через запровадження вимог та заходів для зменшення впливу та комплексного захисту довкілля”, — наголосив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Важливий елемент реформи – впровадження «Найкращих доступних технологій та методів управління» (НДТМ). Це дорожня карта для кожної галузі великої промисловості, галузевий «керівний документ», що містить перелік заходів для переходу до найбільш ефективного та екологічного виробництва. У межах НДТМ підприємствам буде запропоновано широкий набір рішень для зменшення негативного впливу на довкілля, у тому числі й економічно доцільних, що не потребують значних інвестицій та клопіткого планування. Тому оператори установок матимуть можливість вибору для поступового впровадження природоохоронних заходів різного масштабу.

Ще один важливий крок — звітування підприємств щороку про виконання умов інтегрованого дозволу та природоохоронних заходів, а також запровадження обов’язку застосування автоматизованих систем моніторингу для певних галузей.. Такі нововведення забезпечать якісніший доступ громадськості до інформації щодо промислового забруднення, а у підприємств формуватиме відповідальніше ставлення до довкілля.

Пресслужба повідомляє, що закон забезпечить зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел до 2030 року на 22,5% проте обсягу викидів у 2015 році, зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти у 2030 році до 5 відсотків загального обсягу викидів порівняно з 15,7% у 2015 році, гармонізацію з законодавством ЄС у сфері промислового забруднення та виконання міжнародних зобов’язань.

Сфера дії розповсюджується на: енергетику, виробництво та обробку металів, промисловість з переробки мінеральної сировини, хімічну промисловість, управління відходами та інші види діяльності, перелік яких наведені у ст. 2 законопроекту.