ЕКСПЕРТНА ДУМКА : Абсолютно невірне рішення розбити на кілька лотів родовище газу «Дельфін» — Стовба

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , ,

ЕКСПЕРТНА ДУМКА : Абсолютно невірне рішення розбити на кілька лотів родовище газу «Дельфін» — Стовба

Шельфове нафтогазове родовище «Дельфін» можуть виставити на конкурс кількома лотами, щоб залучити якомога більше міжнародних компаній до видобутку газу в Україні. Про це заявив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель під час презентації звіту роботи міністерства комітету ВР.

На публікацію в журналі «Термінал», отримали експертну думку від доктора геологічних наук Сергія Стовби.

«Це абсолютно невірне рішення. Кажу це як фахівець, що вивчає геологію Чорноморського шельфу та перспективи його нафтогазоносності більше 20 років. Геологічні ризики для пошуку родовищ на акваторії, що залишилась неокупованою російськими загарбниками, занадто великі. Попереднє рішення про конкурс на велику ділянку було більш зваженим і правильним. ПАТ «Укргазвидобування» має дуже добре подумати стосовно доцільності своєї участі у тендері», — написав науковець.

На думку Сергія Стовби, менеджери компанії навіть не уявляють реальні перспективи та ризики геологорозвідувальних робіт у цій частини акваторії.

«Не витрачайте дарма гроші, які можна витратити на більш прибуткові та менш ризиковані проекти по дорозвідці родовищ у ДДЗ та Карпатському регіоні. В ПАТ «Укргазвидобування» немає достатньої кількості висококваліфікованих кадрів та досвіду для роботи на шельфі», — констатував він.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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