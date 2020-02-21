Експертна оцінка аналізу звіту уряду (в частині Мінекоенерго) від Олексія Хабатюка

Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році оприлюднено на сайті Верховної Ради.



“Уряд лише на початку цього шляху, і за багатьма напрямами тільки закладає основу для подальших змін, проте і за цей короткий період роботи вдалося досягнути низки вагомих результатів, які вже зараз здатні суттєво покращити життя наших громадян”, — зазначається у документі.

Маємо експертну оцінку аналізу звіту (лише в частині Мінекоенерго) від заступника начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексія Хабатюка.

- Ціль 9.1 (кількісна) — оцінка досягнення цілі не проведена, бо не могла бути проведена в принципі, оскільки в НПА не існує ні визначення поняття «межа енергетичної бідності», ні, відповідно, системи моніторингу такого показника.

Показник «енергоефективність економіки» не наведено, і він не міг би бути розрахований на момент підготовки звіту, оскільки зведена інформації для її визначення з’явиться набагато пізніше (під кінець року). Але навіть після її появи, усталеної практики розрахунку цього показника (з нормалізацією) в Україні не існує.

Наведені показники по «теплих кредитах», як і раніше, — виключно про витрачання бюджетних коштів без оцінки ефекту (скорочення споживання).

- Ціль 9.2 (кількісна, хоча поняття «справедливої ціни» та підхід до її визначення не визначено):

1) до чого тут анбандлінг УТГ не зрозумів

2) зниження ціни на газ та «справедлива ціна за якісні енергетичні товари» трохи різне

3) до чого тут «створення умов для залучення приватних інвесторів у видобуток газу та нафти» не зрозумів

4) ПСО на е/е для населення — досягнення не зрозумів в світлі заяв міністра, що ціна е/е для населення занижена, а ПСО потребує зміни в цій частині (про це ж написано в планах на майбутнє цього ж звіту). Це швидше недопрацювання ніж досягнення.

5) до чого тут анбандлінг/сертифікація Укренерго не зрозумів

6) до чого тут зростання ВДЕ не зрозумів

7) до чого тут «Трансформація енергетичної та кліматичної політики» не зрозумів

- Ціль 9.3 (якісна, а мала би бути кількісна):

1) в частині контракту на транзит — згоден

2) «Залучення інвесторів з метою збільшення видобутку вітчизняних енергоносіїв» фактично повтор досягнень із цілі 9.2

3) в частині робіт на енергоблоках ГЕС/ГАЕС, АЕС — згоден, але роль Уряду в цьому мені не зрозуміла

- Ціль 9.4 (кількісна/якісна). Дуже скромно. Кількість складених протоколів/накладених (не факт що сплачених) штрафів мало про що говорить

— Ціль 9.5. Не є спеціалістом в сфері, тому не аналізував.

— Ціль 9.6 (кількісна). Як на мене, то перелічене до «ефективно та ощадливого використання природних ресурсів» має дуже-дуже віддалене відношення. Кількісна оцінка не поведена (для оцінки не створено системи оцінки)

— Ціль 9.7. Не є спеціалістом в сфері, тому не аналізував.