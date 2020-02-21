Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску неожиданное предложение по нефти

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , , , ,

Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску неожиданное предложение по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин сделал Минску неожиданное предложение по нефти.

В ходе встречи с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым Лукашенко сообщил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе РФ из бюджета Беларуси доходов от экспортных нефтяных пошлин, пишет Прайм.

«Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение», — сказал белорусский президент.

Он также заявил, что Путин «предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлиныв 2020 году потеряем к уровню прошлого года».

«Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается (из-за реализации в РФ налогового маневра — ред.) — получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: «Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным – ред.) компаниям». То есть, по нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что видит в этом предложении «хоть какой-то путь к развязке тех споров, … какое-то движение вперед». Он отметил, что белорусская сторона обсчитывает это предложение. «Но, наверное, (это — ред.) не имеет значение, потому что товар-то российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может по несправедливым, потому что монополист, мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», — сказал Лукашенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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