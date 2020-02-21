Позов Вітренка щодо премії Печерський райсуд почне розглядати 10 березня

Печерський райсуд 10 березня проведе підготовче засідання з розгляду позову виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренко до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заробітної плати.
Відповідну ухвалу у справі №757/7165/20-ц суд прийняв 14 лютого, відкривши провадження у справі.
Раніше Вітренко повідомляв, що подав позов до Печерського суду Києва у зв’язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над АТ «Газпром».
Він зазначив, що премія – частина зарплати за українським законодавством, й вона передбачена у його трудовому договорі й мала бути виплачена 30 грудня 2019р. За рішенням Стокгольмського арбітражу «Газпром» сплатив Україні близько $3 млрд.