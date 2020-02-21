Укртатнафта гарантує цінову стабільність під час дії мит на російські нафтопродукти

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , ,

Укртатнафта гарантує цінову стабільність під час дії мит на російські нафтопродукти

Всупереч спекулятивним заявам деяких експертів паливного ринку впровадження мит на російські дизпаливо та автогаз не призведе до зростання цін.

Вітчизняні виробники гарантують стабільність та бездефіцитність вітчизняного паливного ринку, пише пресслужба «Укртатнафти».

А гасла медіа-рупорів російських імпортерів щодо підвищення цін після запровадження мит повністю спростовуються наступним:

 1) третій місяць працюють санкціі РНБОУ відносно російського трубопроводного дизельного палива,  і жодних підвищень цін не відбулося;

 2) у зв’язку з безперешкодним постачанням імпортованих з краін ЄС нафтопродуктів та збільшенням виробництва вітчизняним Кременчуцьким НПЗ, ринок Украіни не відчув жодних цінових коливань під час діі санкцій РНБОУ;

 3) зменшення частки російських нафтопродуктів після запровадження мит, дозволить суттєво збільшити переробку нафти Кременчуцьким НПЗ, що, у свою чергу,  дозволить зменшити витрати на переробку та дозволить навіть перейти до зниження цін на дизпаливо та скраплений газ вітчизняного виробництва.

Читайте в «Терміналі», введення загороджувальних мит — питання національної безпеки — Укртатнафта

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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