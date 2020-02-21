Укртатнафта гарантує цінову стабільність під час дії мит на російські нафтопродукти

Всупереч спекулятивним заявам деяких експертів паливного ринку впровадження мит на російські дизпаливо та автогаз не призведе до зростання цін.
Вітчизняні виробники гарантують стабільність та бездефіцитність вітчизняного паливного ринку, пише пресслужба «Укртатнафти».
А гасла медіа-рупорів російських імпортерів щодо підвищення цін після запровадження мит повністю спростовуються наступним:
1) третій місяць працюють санкціі РНБОУ відносно російського трубопроводного дизельного палива, і жодних підвищень цін не відбулося;
2) у зв’язку з безперешкодним постачанням імпортованих з краін ЄС нафтопродуктів та збільшенням виробництва вітчизняним Кременчуцьким НПЗ, ринок Украіни не відчув жодних цінових коливань під час діі санкцій РНБОУ;
3) зменшення частки російських нафтопродуктів після запровадження мит, дозволить суттєво збільшити переробку нафти Кременчуцьким НПЗ, що, у свою чергу, дозволить зменшити витрати на переробку та дозволить навіть перейти до зниження цін на дизпаливо та скраплений газ вітчизняного виробництва.
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