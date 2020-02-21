Міністерство енергетики та захисту довкілля продемонструвало інвесторам модель ринку енергетики. Уряд постійно перебуває у діалозі з інвесторами та шукає компроміс щодо «зеленого тарифу».

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду, пише Енергореформа.

«Зелений тариф — це складне питання. Він був встановлений дуже високим і фактично ми зобов’язалися людям, що будують зелену генерацію, платити дуже дорого за електроенергію. Така практика існувала у світі. Сюди зайшло багато інвесторів, які на ці умови пристали. Але зараз ми передбачаємо серйозні проблеми з тим, щоб обслуговувати такі високі зобов’язання», — сказав Гончарук.

За його словами, наразі уряд веде діалог з ринком.

«Наше міністерство енергодовкілля побудувало модель ринку, показало всю економіку інвесторам. Ми постійно обговорюємо постійний компроміс, щоб не допустити ретроспективну зміну правил. Ми хочемо її не допустити», — додав Гончарук.

Нагадаємо, урядовий законопроект змін до закону «Про альтернативні джерела енергії» та в закон «Про ринок електроенергії» для перегляду «зеленого» тарифу мали оприлюднити наприкінці січня 2020 року.

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