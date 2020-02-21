Уряд постійно перебуває у діалозі з інвесторами та шукає компроміс щодо «зеленого» тарифу

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , ,

Уряд постійно перебуває у діалозі з інвесторами та шукає компроміс щодо «зеленого» тарифу

Міністерство енергетики та захисту довкілля продемонструвало інвесторам модель ринку енергетики. Уряд постійно перебуває у діалозі з інвесторами та шукає компроміс щодо «зеленого тарифу».

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду, пише Енергореформа.

«Зелений тариф — це складне питання. Він був встановлений дуже високим і фактично ми зобов’язалися людям, що будують зелену генерацію, платити дуже дорого за електроенергію. Така практика існувала у світі. Сюди зайшло багато інвесторів, які на ці умови пристали. Але зараз ми передбачаємо серйозні проблеми з тим, щоб обслуговувати такі високі зобов’язання», — сказав Гончарук.

За його словами, наразі уряд веде діалог з ринком.

«Наше міністерство енергодовкілля побудувало модель ринку, показало всю економіку інвесторам. Ми постійно обговорюємо постійний компроміс, щоб не допустити ретроспективну зміну правил. Ми хочемо її не допустити», — додав Гончарук.

Нагадаємо, урядовий законопроект змін до закону «Про альтернативні джерела енергії» та в закон «Про ринок електроенергії» для перегляду «зеленого» тарифу мали оприлюднити наприкінці січня 2020 року.

Читайте також в «Терміналі», Міністерство енергетики та захисту довкілля планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію «зеленого» тарифу. Про це поінформував заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик під час Х Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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