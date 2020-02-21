В 2019 году Украина импортировала газа на $2,3 млрд

За прошлый год Украина импортировала 11 млрд 664 млн куб. м природного газа, который обошелся в $2 млрд 312 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Интерфакс-Украина».

В том числе, в декабре 2019 года было куплено 359,6 млн куб. м природного газа на $69,2 млн.

Средняя цена импортированного газа в декабре прошлого года составила $192,4 за 1 тыс. куб. м.

Это на 0,6% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда цена составила $193,6.

Крупнейшими поставщиками газа в Украину в прошлом году стали компании из Швейцарии, Германии, Польши, Чехии и Венгрии. Импорт газа из РФ в прошлом году не осуществлялся.

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