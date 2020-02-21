Введення загороджувальних мит — питання національної безпеки — Укртатнафта

У ЗМІ активно обговорюється питання введення мит для російських дизпалива та автогазу.

«Укртатнафта» заявляє, що після запровадження мит ціни будуть стабільні.

Запропонований розмір мита є значно меншим за суму надприбутків і субсидій, що зараз отримують російські компанії від експорту в Україну. Найкрупніші російські нафтові компанії отримали у 2019 році більше 1 млрд. доларів США з бюджету РФ у вигляді повернення акцизів.

Баланс ринку палив України зараз забезпечений імпортом з інших країн, до яких мито не застосовуватиметься. Запропоновані мита стосуються лише російських виробників, які в порушення норм СОТ отримують субсидії з російського бюджету.

« Для України мита на російські нафтопродукти є не тільки питанням захисту національних товаровиробників та інших імпортерів – це питання диверсифікації постачання і національної безпеки», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укртранснафта» вважає маніпулятивною заяву ПАТ «Укртатнафта» стосовно планів імпортувати ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» нафтопродукти з Білорусі.

