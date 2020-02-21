Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах склала 74 млрд грн

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , , ,

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах склала 74 млрд грн

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 734 млн грн , підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 5 млн грн.

Регіональні газозбутові підприємства збільшили борг на 4,4 млрд грн, пише пресслужба Нафтогазу.

Станом на 18 лютого 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 47,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 739 млн грн (1,5%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 26,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 4,4 млрд грн (19,5%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 4 млн грн (0,1%) та складає близько 3,4 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 200 млн грн (4,4%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 4,4 млрд грн.

Зростання заборгованості газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у січні 2020 року, а розрахунки населення за послуги з постачання газу та теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 40,5 млрд грн, з них за 2020 р. — 5,3 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 734 млн грн (1,8%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (8,2 млрд грн), Дніпропетровської (7,5 млрд грн), Харківської (5 млрд грн), Луганської (2 млрд грн), Одеської (1,6 млрд грн), Львівської (1,4 млрд грн), Запорізької (1,3 млрд грн) областей, м. Києва (3,6 млрд грн) та Автономної Республіки Крим (1,4 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2020 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (1 247 млн грн), Харківської (841 млн грн), Дніпропетровської (600 млн грн), Запорізької (319 млн грн) та Одеської (317 млн грн) областей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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