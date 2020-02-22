Инвестиционные споры сможет рассматривать Международный коммерческий арбитраж суд

Обновлено: Февраль 22, 2020. Тэги: , ,

Инвестиционные споры сможет рассматривать Международный коммерческий арбитраж суд

Международный коммерческий арбитраж суд при Торгово-промышленной палате Украины может выполнять роль основной площадки для рассмотрения инвестиционных споров. Об этом сказал президент ТПП Геннадий Чижиков во время форума LevelUp Ukraine 2020.

Об этом сообщают «Українські новини».

«За последние пять лет международный арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины рассмотрел около трех тысяч дел. Примерно такое же количество дел за тот же период рассмотрел Лондонский арбитраж. Сегодня решения украинского арбитражного суда признают и выполняют в 110 странах мира. Мы информировали правительство о том, что украинский международный арбитраж за 25 лет работы стал одним из наиболее авторитетных в Европе», – сказал Геннадий Чижиков.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате возглавляет Николай Селивон, глава Конституционного суда Украины в 2002-2005 годах. Решения по 65% дел суд принимает в течение трех месяцев. Для рассмотрения дел привлекают более 120 арбитров из 35 стран мира, 60% юристов – специалисты из других стран.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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