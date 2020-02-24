2020-02-24: Brent торгуется по $57 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 57,07 доллара за баррель.

Об этом сообщил УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,44%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,13 доллара за баррель, потеряв 2,34%.