2020-02-24: Brent торгуется по $57 доллара за баррель

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-24: Brent торгуется по $57 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 57,07 доллара за баррель.

Об этом  сообщил УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,44%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,13 доллара за баррель, потеряв 2,34%.

Цены на нефть и азиатские биржевые индексы (за исключением Японии) упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая. При этом золото снова выросло в цене, до семилетнего максимума за унцию, пишет The Financial Times.

В начале торгов в Азии в понедельник, 24 февраля, цена нефти марки Brent упала на 3,1% до $56,68 за баррель, а фьючерсы S&P 500 снизились на 1,3%, отмечает издание. Южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, в то время как курс южнокорейской воны снизился на 0,6% по отношению к американскому доллару. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 – на 2,2%.

Австралийский доллар торговался на уровне $0,6607 против своего американского аналога, на 11-летнем минимуме. Китайский индекс CSI 300 (Шанхай и Шэньчжэнь) для листинговых акций понизился на 0,7%, а офшорный юань ослаб на 0,1% до 7,0361 за доллар. На японских рынках торгов 24 февраля не было из-за национального праздника.

Золото продолжило расти в цене и выросло на 1%, почти до $1660 за тройскую унцию. Это самый высокий уровень мировых цен более чем за семь лет, отмечает FT. По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, «медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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