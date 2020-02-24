2020-02-24: Черниговская область лидирует в снижении цен на СУГ

24 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черниговской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черниговская область заняла 1-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской ( 10,45 грн/л), Житомирской (10,56грн/л) и Винницкой (10,64 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Черниговской области за день составило 0,2 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,45 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,39 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 25, 26 и 27 января и составляла 12,04 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (8.95)

ТТ-НАФТА (9.1)

Укрнафта (9.4)

AMIC (10.29)

ANP (10.41)

БРСМ-Нафта (10.89)

ОККО (10.99)

Кло (11.19)

Chipo (11.2)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черниговской области колебались в диапазоне от минимальных 8,95 грн/л. до максимальных 12,85 грн/л.