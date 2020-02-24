2020-02-24: В мелком опте незначительно изменились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

24 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.12% (-2 коп/л) до 19.89 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (2 коп/л) до 20.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросли в цене — на 0.1% (1 коп/л) до 19.81 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.89
|-0.12
|-0.62
|-4.50
|Бензин А-95 евро
|20.82
|0.08
|-0.40
|-3.74
|Дизельное топливо евро
|19.81
|0.05
|-0.34
|-5.41
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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