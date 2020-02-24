2020-02-24: В мелком опте незначительно изменились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

24 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.12% (-2 коп/л) до 19.89 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (2 коп/л) до 20.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросли в цене — на 0.1% (1 коп/л) до 19.81 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.89 -0.12 -0.62 -4.50 Бензин А-95 евро 20.82 0.08 -0.40 -3.74 Дизельное топливо евро 19.81 0.05 -0.34 -5.41

Для справки :

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