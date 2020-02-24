Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , ,

Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве

Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве.

Об этом БЕЛТА  подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«По танкерам информацию подтверждаем, детали будут уточнены позже», — сообщили в концерне.

Ранее информационное агентство BNS со ссылкой на Литовские железные дороги сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Беларуси. Два танкера доставят по 85 тыс. т нефти.

В январе через Клайпедский порт Беларусь получила 86 тыс. т норвежской нефти сорта Johan Sverdrup для переработки в ОАО «Нафтан». Этот сорт добывается на норвежском континентальном шельфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года.

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов отмечал, что дальнейшие перспективы переработки нефти Johan Sverdrup будут зависеть от результатов переработки первой партии. «На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шельфе. К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками», — сказал Александр Демидов.

Читайте в «Терминале» еще, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин сделал Минску неожиданное предложение по нефти. В ходе встречи с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым Лукашенко сообщил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе РФ из бюджета Беларуси доходов от экспортных нефтяных пошлин.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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