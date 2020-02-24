Из-за санкций США «Роснефть» столкнулась с проблемами

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» столкнулась с логистическими проблемами из-за санкций США.

Проблемы экспорта нефти и нефтепродуктов возникли, когда несколько крупных покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции Rosneft Trading из всей цепочки поставок компании, сообщает русская служба Reuters.

Rosneft Trading S.A. (RTSA) так называемая «дочка» «Роснефти». Компанию внесли в санкционный список, обвинив ее в оказании финансовой помощи правительству венесуэльскому президенту Николасу Мадуро.

«Роснефть», с другой стороны, указывает что решение было принято чтобы избавить США от конкурентов. Американский конкурент «Роснефти»компания Chevron также работает в Венесуэле. В России деятельность компании назвали законной и обвинили Вашингтон в двойных стандартах.

Вашингтон установил 90-дневный срок для контрагентов на сворачивание операций с RTSA, но покупатели «Роснефти» потребовали убрать Rosneft Trading немедленно.

«С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов», — сказал один из источников Reuters в «Роснефти».

По словам трейдеров, в настоящий момент все закупки нефти у «Роснефти» осуществляются в прежнем режиме. Источники просили не раскрывать их имена или названия компаний из-за деликатности вопроса.