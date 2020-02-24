Из-за санкций США «Роснефть» столкнулась с проблемами

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , ,

Из-за санкций США «Роснефть» столкнулась с проблемами

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» столкнулась с логистическими проблемами из-за санкций США.

Проблемы экспорта нефти и нефтепродуктов возникли, когда несколько крупных покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции Rosneft Trading из всей цепочки поставок компании, сообщает русская служба Reuters.

Rosneft Trading S.A. (RTSA) так называемая «дочка» «Роснефти». Компанию внесли в санкционный список, обвинив ее в оказании финансовой помощи правительству венесуэльскому президенту Николасу Мадуро.

«Роснефть», с другой стороны, указывает что решение было принято чтобы избавить США от конкурентов. Американский конкурент «Роснефти»компания Chevron также работает в Венесуэле. В России деятельность компании назвали законной и обвинили Вашингтон в двойных стандартах.

Вашингтон установил 90-дневный срок для контрагентов на сворачивание операций с RTSA, но покупатели «Роснефти» потребовали  убрать Rosneft Trading немедленно.

«С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов», — сказал один из источников  Reuters в «Роснефти».

По словам трейдеров, в настоящий момент все закупки нефти у «Роснефти» осуществляются в прежнем режиме. Источники просили не раскрывать их имена или названия компаний из-за деликатности вопроса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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