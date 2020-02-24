Министерство нефти Ирана принимает меры для повышения стандартов в нефтяной промышленности

Заместитель министра нефти Ирана по инженерным, исследовательским и технологическим вопросам заявил, что министерство нефти принимает серьезные меры для повышения стандартов в нефтяной промышленности.

Об этом пишет «Иран.ру», ссылаясь на Shana.

«Вопрос обновления стандартов и повышения качества органа по сертификации в нефтяной промышленности серьезно рассматривается», — рассказал Саид Мохаммадзаде.

Выступая на церемонии закрытия Собрания стартапов и наукоемких компаний, работающих в нефтяной отрасли, Мохаммадзаде сказал: «Одним из наиболее важных инструментов, используемых для поддержки наукоемких компаний и стартапов, является регулирование исследований и инноваций, которое к счастью, было одобрено министерством».

Эти правила позволят нам обеспечить основу для присутствия различных стартапов и наукоемких компаний, в нефтяной промышленности, принимая на себя риски и предоставляя гарантированные покупки для своих моделей, сказал чиновник.

Министерство нефти Ирана принимает серьезные меры для поощрения частного сектора к участию в нефтегазовых проектах страны, и в связи с этим соблюдение мировых стандартов стало серьезной проблемой при передаче различных проектов неправительственным организациям.

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