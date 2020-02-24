Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем у «Газпрома» — Макогон

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , ,

Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем у «Газпрома» — Макогон

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Молдова сможет покупать газ в Европейском Союзе с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с «Газпромом».

Об этом он написал в Фейсбук.

«Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС!, — написал Макогон.

Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС.

Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%).

«Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены», — сообщил он.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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