Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем у «Газпрома» — Макогон

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Молдова сможет покупать газ в Европейском Союзе с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с «Газпромом».

Об этом он написал в Фейсбук.