Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем у «Газпрома» — Макогон

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Молдова сможет покупать газ в Европейском Союзе с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с «Газпромом».
Об этом он написал в Фейсбук.
«Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС!, — написал Макогон.
Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС.
Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%).
«Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены», — сообщил он.