На конкурс за рамковою угодою для потреб залізниці подали пропозиції 12 компаній

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги:

На конкурс за рамковою угодою для потреб залізниці подали пропозиції 12 компаній

Документи на конкурс подали ТОВ «Алпен Трейд», ПП «ОККО Контракт», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Торговий дім «Газтрім», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «Оіл-Трейд 2018», ТОВ «Торум», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Лівайн Торг», ТОВ «Південна паливно-експедиційна компанія».

Орієнтовна вартість вказаної закупівлі становить понад 4,7 млрд грн. Сума тендерного забезпечення — 10 млн грн, розмір мінімального кроку пониження ціни — 0,5 %, повідомила пресслужба компанії.

«Незважаючи на позитивні зрушення, Укрзалізниця не виключає, що й надалі матимуть місце спроби недобросовісних постачальників гальмувати цей процес. Адже ця рамкова угода вже один раз була заблокована невідомою компанією, яка не з’явилася на слухання власної скарги в АМКУ та згодом не подала заявку на участь у конкурсі. Однак ми впевнені в ефективності та прозорості цього механізму закупівлі дизпального та розраховуємо на підтримку регулятора», — зауважив директор з питань закупівель Сергій Довгаленко.

Загальна потреба в закупівлі на 2020 рік, за попередніми розрахунками, сягає 350 тисяч тонн дизельного пального. Також за окремими конкурсами планується придбати орієнтовно 4 млн літрів дизельного пального, бензин А-92 (3,8 млн літрів) та А-95 (3,6 млн літрів) за талонами.

«Термінал» писав, за останній рік Укрзалізниця заощадила десятки мільйонів євро завдяки закупівлі дизпального на підставі міжнародного цінового індексу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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