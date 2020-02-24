На конкурс за рамковою угодою для потреб залізниці подали пропозиції 12 компаній

Документи на конкурс подали ТОВ «Алпен Трейд», ПП «ОККО Контракт», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Торговий дім «Газтрім», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «Оіл-Трейд 2018», ТОВ «Торум», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Лівайн Торг», ТОВ «Південна паливно-експедиційна компанія».

Орієнтовна вартість вказаної закупівлі становить понад 4,7 млрд грн. Сума тендерного забезпечення — 10 млн грн, розмір мінімального кроку пониження ціни — 0,5 %, повідомила пресслужба компанії.

«Незважаючи на позитивні зрушення, Укрзалізниця не виключає, що й надалі матимуть місце спроби недобросовісних постачальників гальмувати цей процес. Адже ця рамкова угода вже один раз була заблокована невідомою компанією, яка не з’явилася на слухання власної скарги в АМКУ та згодом не подала заявку на участь у конкурсі. Однак ми впевнені в ефективності та прозорості цього механізму закупівлі дизпального та розраховуємо на підтримку регулятора», — зауважив директор з питань закупівель Сергій Довгаленко.

Загальна потреба в закупівлі на 2020 рік, за попередніми розрахунками, сягає 350 тисяч тонн дизельного пального. Також за окремими конкурсами планується придбати орієнтовно 4 млн літрів дизельного пального, бензин А-92 (3,8 млн літрів) та А-95 (3,6 млн літрів) за талонами.

«Термінал» писав, за останній рік Укрзалізниця заощадила десятки мільйонів євро завдяки закупівлі дизпального на підставі міжнародного цінового індексу.