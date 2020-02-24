На УЕБ з 17 до 21 лютого компанії сформували 84 стартові позиції на купівлю та продаж природного газу

Обновлено: Февраль 24, 2020. Тэги: , ,

На УЕБ з 17 до 21 лютого компанії сформували 84 стартові позиції на купівлю та продаж природного газу

Ініціаторами виступали як видобувні компанії, наприклад ПГНК, Українська бурова компанія, так і трейдери (Крафт Енерджі, Нафтогаз Трейдинг). 2 оператори ГРМ минулого тижня закупили 6 млн. куб. м. природного газу.

Про це  йдеться на сайті УЕБ.

Стартові ціни знаходились у широкому діапазоні на ресурс лютого та березня, що пов’язано із із більшим обсягом пропозицій на ресурси найближчих місяців. Ресурс лютого торгувався за цінами від 4000 грн., березня – від 3900 грн., квітня – від 4727 грн. Очевидно, що учасники ринку очікують незначного зростання/стабілізації ціни лише з квітня.

 

Зараз на українському ринку ціни продовжують знижуватись. Наприклад, ресурс березня минулого тижня було реалізовано за за цінами 3976-4150 грн./ тис. куб. м. Біржові котирування ресурсу лютого залишаються на рівні 4503,36 грн. на умовах передплати та 5878 грн. – на умовах післяплати.

 

Минулого тижня ціни на європейських хабах продовжили незначний тренд до підвищення. Котирування на наступний квартал та сезон залишилися незмінними. Спотові ціни у Європі становили близько 125 дол./ тис. куб. м., контракти на місяць наперед були на 2 % нижчими від поточних спотових цін. Досить стримані ціни прогнозуються на березень 2020 року.

Європейський орієнтир цін впав майже вдвічі в минулому році і ще на 27% в цьому році, торгуючись близько найнижчого рівня за більш ніж десятиліття. Це пов’язано з тим, що азіатський LNG ніколи не був дешевшим, а американські ф’ючерси близькі до рівнів, які востаннє бачили в 1998 році. Спалах коронавірусу додав ще труднощів для поставок газу, так як структура торгівлі змінилася зі збільшенням кількості вантажів LNG, що прямують до Європи, у міру того, як китайський попит знизився. У той же час відсутність реальної зими в Північній півкулі додала ще більшого тиску на ціни.
 Імпорт природного газу за минулий тиждень становив близько 29,4 млн. куб. м. на добу. Видобуток газу в Україні був відносно стабільним — 56,2 млн. куб. м. на добу. Основне джерело імпорту – Словаччина (72%). Споживання зменшилося на 7%, та склало 123,07 млн. куб. м./день. Відбір з ПСГ склав у середньому 35,5 млн. куб. м./ день. Станом на 19 лютого у ПСГ знаходиться 16,2 млрд. куб. м. природного газу, що на 6 млрд. м. куб. більше ніж за аналогічний показник минулого року.

 

У формі аукціонів було проведено приблизно 100 тендерних процедур. Загалом з топ-15 реалізовано майже 6,5 млн. куб. м. природного газу на суму 29,6 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія БЛАГОГАЗ ЗБУТ. Вона поставить будинку відпочинку «Конча-Заспа» 788 тис. куб. м. природного газу за початковою ціною 6,35 грн./куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 3,84 до 7 грн. за куб. м. Середня ціна склала 4,39 грн. за куб. м.

 

 

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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