На УЕБ з 17 до 21 лютого компанії сформували 84 стартові позиції на купівлю та продаж природного газу

Ініціаторами виступали як видобувні компанії, наприклад ПГНК, Українська бурова компанія, так і трейдери (Крафт Енерджі, Нафтогаз Трейдинг). 2 оператори ГРМ минулого тижня закупили 6 млн. куб. м. природного газу.
Про це йдеться на сайті УЕБ.
Стартові ціни знаходились у широкому діапазоні на ресурс лютого та березня, що пов’язано із із більшим обсягом пропозицій на ресурси найближчих місяців. Ресурс лютого торгувався за цінами від 4000 грн., березня – від 3900 грн., квітня – від 4727 грн. Очевидно, що учасники ринку очікують незначного зростання/стабілізації ціни лише з квітня.
Зараз на українському ринку ціни продовжують знижуватись. Наприклад, ресурс березня минулого тижня було реалізовано за за цінами 3976-4150 грн./ тис. куб. м. Біржові котирування ресурсу лютого залишаються на рівні 4503,36 грн. на умовах передплати та 5878 грн. – на умовах післяплати.
Минулого тижня ціни на європейських хабах продовжили незначний тренд до підвищення. Котирування на наступний квартал та сезон залишилися незмінними. Спотові ціни у Європі становили близько 125 дол./ тис. куб. м., контракти на місяць наперед були на 2 % нижчими від поточних спотових цін. Досить стримані ціни прогнозуються на березень 2020 року.
У формі аукціонів було проведено приблизно 100 тендерних процедур. Загалом з топ-15 реалізовано майже 6,5 млн. куб. м. природного газу на суму 29,6 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія БЛАГОГАЗ ЗБУТ. Вона поставить будинку відпочинку «Конча-Заспа» 788 тис. куб. м. природного газу за початковою ціною 6,35 грн./куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 3,84 до 7 грн. за куб. м. Середня ціна склала 4,39 грн. за куб. м.