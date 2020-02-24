Реформу налоговой доведем до конца — председатель ГНСУ Сергей Верланов

С начала работы новой Государственной налоговой службы прошло более полугода. За это время ГНС отчиталась о позитивных результатах работы. Самый главный из них – выполнение своей части поступлений в государственный бюджет по итогам прошлого года.

В интервью РБК-Украина руководитель налоговой Сергей Верланов рассказал о результатах работы, ближайших планах и вызовах, которые стоят перед налоговой службой под его руководством.

Первые полгода на посту председателя ГНС в Ваш адрес звучало относительно мало критики, однако в последнее время ситуация изменилась. В частности, вас обвиняют в «крышевании» конвертационных центров, обвиняют в невыполнении бюджета в январе, звучат и другие обвинения. Что можете сказать по этому поводу? Кто стоит за медийными нападками на Вас и Вашу команду?

Примерно с ноября прошлого года правительством Украины была начата системная работа по теневым рынкам. В частности, это – рынки горючего (нелегальные заправки), алкоголя (как банальные «наливайки», подпольные производства, так и продажи легальной продукции с поддельными акцизными марками и т.д.) и табака (рынок контрафакта). Также была проведена большая работа с ГП «Укрспирт» и крупными отечественными производителями табачных изделий.

Традиционно отдельной проблемой является борьба с мошенничеством при возмещении НДС, с регистрацией налоговых накладных. Как известно, постановление Кабмина №117, которое регулирует процесс мониторинга и блокирования налоговых накладных, – это фактически тот механизм, который обеспечивает автоматическое возмещение НДС, и существование этого механизма в Украине является критически важным для обеспечения равных правил игры для всего отечественного бизнеса. Читатели, которые следят за этой темой, знают, что были очень серьезные попытки «сбить» эту систему, как в публичном поле, так и в суде. Отныне действует новое постановление №1165, которое сделало еще лучше, еще эффективнее мониторинг этих рисков.

И вот, в какой-то момент, теневики всех упомянутых сегментов поняли, что правительство не только говорит, собирает совещания и рисует презентации, но и делает, причем не для картинки, а «всерьез и надолго».

Эти все вещи, которые, по сути, санируют украинскую экономику и вводят цивилизованные правила игры, и привели к, скажем так, активной критики со стороны всех заинтересованных. Признаю, трудно вести борьбу на всех фронтах, но в Украине с тех или иных причин эти проблемы не решались на протяжении всего периода независимости. И, видимо, – просто пришло время наконец-то очистить эти Авгиевы конюшни.

Как бы Вы прокомментировали информацию о недовыполнении бюджета в январе? Почему не удалось выполнить план по поступлениям и какова перспектива на этот год?

Январь – традиционно сложный период для доходной части бюджета, поскольку треть месяца это выходные, и это происходит из года в год, поэтому уровень деловой активности, конечно, не является таким, как в другие месяцы. Вместе с тем, в этом году добавился ряд других внешних факторов, в частности – высокий обменный курс гривны, низкая цена на газ, теплая зима. Последнее из перечисленного, в свою очередь, сказалось на том, что мы получили гораздо меньше рентных платежей, чем ожидали. Правда, учитывая эти факторы украинцы меньше потратили средств на отопление своих жилищ, и это плюс.

В любом случае, мы имеем потрясающие результаты по чистому сальдо налога на добавленную стоимость (это – начисление минус возмещение): почти 7 млрд грн в январе этого года против +3 млрд грн в январе 2019 года. Это при том, что мы возместили 18 миллиардов, о чем одобрительно говорил рынок, в частности, сельскохозяйственный и металлургический секторы.

Есть еще один важный момент, а именно – специфика отечественной налоговой системы. В Украине наименьшим циклом налогообложения является квартал, поскольку налог на прибыль уплачивается ежеквартально.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вывести спиртовую отрасль из «тени». Насколько успешно налоговая справляется со своей частью задачи?

Я был на этом совещании по спиртовой отрасли в Тернополе. Поэтому хорошо помню, насколько неожиданными для участников рынка стали предложения и требования президента, начиная от руководства государственной компании «Укрспирт» и заканчивая рядовыми сотрудниками спиртзаводов, которые начали переживать за возможность потерять работу. Впрочем, время показало, что действия и мероприятия, которые мы начали воплощать после этого совещания, привели к реальному прогрессу в этой области. Поэтому мы наблюдаем рост прибыли и объемов реализации спирта по ГП «Укрспирт».

Чем закончилось дело с обысками, которые проводила СБУ в центральном офисе налоговой на Львовской площади в Киеве? Ведь правоохранители выдвинули обоснованные подозрения относительно вмешательств в информационную систему некоторыми руководителями департаментов и их подчиненными.

Прежде всего, как и было указано на сайте СБУ, это была совместная операция СБУ и ГНС за эпизодами 2018 – начала 2019 годов. Некоторые из фигурантов этих информационных сообщений вообще никогда не работали в налоговой. Также относительно некоторых фактов я инициировал дополнительные проверки. Соответственно, сегодня мы улучшаем и качество обслуживания плательщиков, и, собственно, степень защищенности налоговой информации, с которой мы работаем, чтобы подобных ситуаций не возникало в будущем. Налоговая с правоохранительными органами проводит и другие совместные мероприятия, в частности, мы находимся практически в ежедневном контакте по рисковым плательщикам.

Подытоживая вышесказанное, ГНС выполняет свою функцию, как часы: согласно закону, вся информация по таким случаям передается в правоохранительные органы и они, соответственно, реализуют ее под конкретные мероприятия.

И напоследок, на каком этапе находится процесс очистки налоговых органов, что стартовал после коррупционного скандала в Одессе, где фигурировала фамилия бывшего и.о председателя ГНС в Одесской области?

По Одессе проверка длилась три недели. Также на сегодняшний день специальная комиссия завершает проверять работу центрального аппарата. Кроме того, что от исполнения обязанностей были отстранены руководители одесской налоговой, в ближайшее время мы будем принимать уже финальные кадровые решения на основании акта о результатах проверки.

Что касается всей системы ГНС, то на выполнение поручения премьер-министра Алексея Гончарука нами было инициировано антикоррупционную проверку, которая должна вскоре начаться. Она будет включать, в частности, тестирование на знание антикоррупционного законодательства. Также будут направляться запросы в правоохранительные органы относительно наличия у них информации, которая могла бы свидетельствовать о недобросовестности того или иного сотрудника налоговой. В ближайшие месяцы мы начнем антикоррупционную проверку руководителей подразделений как центрального аппарата, так и руководства территориальных аппаратов ГНС. А уже после этого стартует тотальная проверка, которая коснется всех работников Государственной налоговой службы.