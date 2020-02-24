Саудовская Аравия инвестирует $110 миллиардов в газовое месторождение

Разработка месторождения «Джафура», по предварительным оценкам, обеспечит ежегодный вклад в ВВП Саудовской Аравии в размере $20 млрд.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Саудовское агентство печати.

«Проект добычи газа был рассмотрен на совещании под председательством саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о крупнейшем нетрадиционном газовом месторождении в королевстве «Джафура». По оценкам геологов, в нем содержится 200 трлн кубометров жирного газа.

Разработка месторождения, по словам Мухаммеда бен Сальмана, займет 22 года и будет приносить ежегодный чистый доход в $8,6 млрд, а ежегодный вклад в ВВП составит $20 млрд. Реализация проекта сделает Саудовскую Аравию одним из ведущих производителей природного газа в мире, уверен наследный принц.

Читайте в «Терминале», государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) реализовала опцион на продажу дополнительного пакета в 450 млн акций.