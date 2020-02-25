2020-02-25: Мировые цены на нефть в постоянной коррекции

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-25: Мировые цены на нефть в постоянной коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром изменилисьв цене до 56,59 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,52%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,67 доллара за баррель, прибавив 0,47%.

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после падения накануне, которое стало максимальным за почти семь недель.

Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса Covid-19. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней, пишет Bloomberg.

«Настроения внезапно изменились, и я ожидаю, что это еще не предел, учитывая рост (числа случаев заболевания — ИФ) за пределами Китая», — сказал старший сырьевой аналитик ANZ Banking Дэниэль Хайнс, которого цитирует агентство.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

Россия, которая взяла паузу для оценки необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, может быть вынуждена согласиться на него, если вспышка коронавируса приведет к еще большему падению нефтяных цен, считает основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составляет $56,54 за баррель, что на $0,24 (0,43%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы рухнули на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,20 (0,39%) — до $51,63 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,43 за баррель, упав на $1,95 (3,65%) по сравнению с предыдущей сессией.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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