Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , ,

Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса — Броды.

Об этом заявил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса — Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров», — рассказал Владимир Сизов.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса — Броды) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Владимир Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком. «Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации», — добавил он.

«Терминал» писал, Украина готова начать транзит нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды». Об этом вечером 18 февраля заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — сказал он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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